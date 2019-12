Un sondage montre qui soutient en réalité la réforme des retraites

Le cabinet d’études Elabe a réalisé pour BFM TV un sondage sur l’attitude des Français envers la réforme des retraites. Ceux-ci sont partagés à parts égales à la fois sur le contenu de la réforme et la poursuite de la mobilisation. Cependant, la majorité de ceux qui s’y disent favorables sont les personnes déjà à la retraite et ceux qui y seront sous peu.

Plus précisément, 65% des retraités et 67% des personnes âgées de 65 ans et plus sont favorables à cette réforme. Quant aux futurs retraités, le taux de ceux soutenant ces mesures est plus faible: 49% sont pour, 49% contre.

Mais en ce qui concerne ceux qui subiront la réforme, le soutien est moindre. Ainsi, 56% sont contre chez les 18-24 ans, 55% chez les 25-34 ans et 58% chez les 35-49 ans.

65% des personnes travaillant dans le secteur public sont contre, alors que ce taux est de 52% chez ceux travaillant dans le privé.

L’âge pivot

Selon le sondage, l’instauration d’un âge pivot à 64 ans assortie d'un bonus-malus recueille une majorité d'opinions défavorables (54%). Plus précisément, il est soutenu par les personnes de 65 ans et plus: 64% de cette classe d’âge soutiennent cette mesure, alors que 62% de ceux âgés de 35-49 ans s’y opposent.

Le sondage a été réalisé mercredi soir sur Internet auprès d'un échantillon représentatif de 1.003 Français âgés de 18 ans et plus.

La fin des manifestations est de plus réclamée par ceux qui seront le moins concernés par la réforme: 70% des seniors sont contre les grèves, alors que 56% des personnes âgées de 18 à 49 ans sont pour la poursuite des protestations.

En quoi consiste le projet de réforme

Mercredi 11 décembre, le Premier ministre a expliqué que l'âge légal par points allait être maintenu à 62 ans. Cependant, pour profiter de sa retraite en entier, il faudra atteindre 64 ans. Sinon, un malus sera appliqué sur la pension de retraite de base. Tout actif qui travaillera au-delà de cet âge pourra toucher un bonus. L’instauration de l’âge pivot à 64 ans est prévue pour 2027.