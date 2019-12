À huit ans, il sauve la vie de sa maman et reçoit les félicitations des pompiers de Charente-Maritime

À l’occasion de la Sainte-Barbe, les pompiers de Charente-Maritime ont remis des décorations et des lettres de félicitations, samedi 14 décembre, à Saujon. Parmi les personnes récompensées, un garçon de huit ans. Son histoire a attiré l’attention du journal Sud-Ouest.

Le jeune Aron a appelé les pompiers le 22 mars, indiquant que sa maman, enceinte de huit mois, se trouvait inconsciente. Les secours ont pu intervenir rapidement grâce à ses informations précises. Il a été salué pour son courage et son sang-froid.

«Avec un calme et une précision remarquable, il a composé le 18 pour expliquer la situation et donner son adresse dans les détails. Ce qui a permis d’engager les secours médicaux rapidement. À l’arrivée de ces derniers, la maman a été classée en urgence absolue et évacuée vers un centre hospitalier», ont rappelé les pompiers au moment de la remise de la lettre de félicitations.

La maman et le bébé en bonne santé

Présent à la cérémonie, le père a indiqué qu’il était parti travailler au moment des faits, indique Sud-Ouest. Au matin, il s’est inquiété que sa compagne ne réponde pas à ses SMS et à ses appels. Il a alors appelé au domicile et Aron a décroché. Il venait de voir sa mère inconsciente et tremblante. Suivant les directives de son père, le garçon a appelé le 18 et décrit la situation aux pompiers. Une fois hospitalisée, elle a subi une césarienne. Tous sont à présent en bonne santé.