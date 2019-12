Ex-LREM, Joachim Son-Forget se rapproche de Marion Maréchal et du RN

L’ancien député LREM Joachim Son-Forget a annoncé avoir quitté le groupe parlementaire UDI-Agir à l’Assemblée nationale et a posté une photo où il pose avec l’ancienne députée du Front national, Marion Maréchal.

Joachim Son-Forget, représentant des Français établis en Suisse et au Liechtenstein et ancien député LREM, a démissionné du groupe parlementaire UDI-Agir et rejoint les non-inscrits à l’Assemblée nationale, quelques jours après avoir posté sur Twitter une photo de lui-même en compagnie de Marion Maréchal.

Seuls mes communiqués officiels font foi concernant mon départ du groupe parlementaire @DeputesUDIAgir. Je ne me suis jamais encarté à l’@UDI_off ni à @agir_officiel. A lire ici ainsi que ma lettre à @jclagarde. pic.twitter.com/VOUmwUn0Fi — Joachim Son-Forget (@sonjoachim) December 18, 2019

«Je quitte le groupe parlementaire UDI-Agir et indépendants et siégerai à l'Assemblée nationale comme député non inscrit pour maintenir mon indépendance politique, dans un cheminement ouvertement à droite», a indiqué M.Son-Forget sur Facebook et Twitter.

Chemins de grande randonnée pour une promenade en politique française du @partisocialiste au @RNational_off 😂 😂 😂 2012-2020 😂 😂 😂 — Joachim Son-Forget (@sonjoachim) December 18, 2019

​M.Son-Forget reproche notamment au président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir surréagi à une photo de lui au côté de Marion Maréchal, ancienne députée du Front national, qu'il avait postée le 11 décembre sur son compte Twitter, note l’agence France-Presse (AFP).

​M.Lagarde avait commenté le cliché en précisant que les «positions et postures» de M.Son-Forget «ne nous engagent pas» et en rappelant «l'incompatibilité entre l'UDI, qui représente le centre droit, et toute forme d'extrême-droite, d'intolérance ou d'europhobie ou de xénophobie».

Il n’est pas rattaché, il est membre d’Agir et membre du groupe à l’AN. Ses positions et postures ne nous engagent pas. Chacun connaît l’incompatibilité entre @UDI_off qui représente le centre droit et toute forme d’extrême-droite, d’intolérance ou d’euro phobie ou de xénophobie. — Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) December 11, 2019

​Mme Maréchal, «c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est une amitié naissante», a déclaré M.Son-Forget, cité par l’AFP. Et d’ajouter qu’il «trouverait intéressant de faire une conférence» devant l'école de management et de sciences politiques fondée à Lyon par l'ancienne députée d'extrême droite.

«C'est quelqu'un d'intelligent, d'ouvert, de prête à se remettre en question», a-t-il noté.

Soutien à Macron

Dans son communiqué, M.Son-Forget réaffirme son soutien au Président Macron bien qu'il ne se reconnaisse «plus dans l'attitude et les points de vue» de la majorité.

Joachim Son-Forget, qui avait été membre du Parti socialiste jusqu’en 2014, avant d’adhérer au mouvement LREM et d’être élu député en 2017, a quitté le groupe et le parti LREM le 29 décembre 2018, à la suite d'une polémique née de tweets sexistes contre la sénatrice EELV Esther Benbassa.

Revendiquant sa «liberté de pensée», il a lancé un parti politique nommé Valeur Absolue, avec pour slogan «Je suis Français et Européen».