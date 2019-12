Une œuvre d'art en hommage aux migrants incendiée à Poitiers - photo

Un incendie volontaire a touché une œuvre d’art en hommage aux migrants à Poitiers.

«SOS - Save our souls» est un dôme de plus de 5 mètres de haut, de gilets de sauvetage de toutes les couleurs récupérés sur l'île de Lesbos, en Grèce, oeuvre de l'artiste Achilleas Souras. Il s'inscrit dans l'exposition «Traversées» à Poitiers, depuis un an et jusqu'au 20 janvier, qui a vu la plasticienne sud-coréenne Kimsooja invitée à des créations dans la ville, y associant d'autres artistes.

L’œuvre Save our souls, de l’artiste Achilleas Souras, incendiée cette nuit à Poitiers. Un acte criminel stupide, odieux et indigne ! L’obscurantisme qui guette l’art, les œuvres et leur message ne doit jamais laisser les citoyens dans l’indifférence. pic.twitter.com/YZa1wKvaif — Adrian Duguet (@AdrianDuguet) December 22, 2019

​L'œuvre «symbolise les tragédies actuelles liées à la migration». Elle est à la fois «attrayante et effrayante» en en «faisant d'une protection dans l'eau un abri sur terre», une sorte «d'igloo» en gilets, indique le site de l'exposition.

Le maire (PS) de Poitiers Alain Claeys a condamné «avec la plus grande fermeté» un acte «d'une extrême gravité. «Brûler une œuvre est scandaleux et criminel, cela ne se fait pas dans notre pays». Il a indiqué que la mairie portait plainte.

Deux options doivent être étudiées avec l'artiste: démonter le dôme ou le laisser en l'état, car seul un pan a été brûlé. Mais l'artiste, qui réside aux Etats-Unis, n'avait pu être joint dans un premier temps, a indiqué à un correspondant de l'AFP Hélène Amblès, directrice générale de la culture et du patrimoine de Grand Poitiers.