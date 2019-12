Humiliations, blessures, vols: une enquête ouverte contre des policiers après la plainte d’une femme gardée à vue

Placée en garde à vue puis en cellule de dégrisement pendant plus de 30 heures, une étudiante de 23 ans a affirmé avoir subi de graves humiliations et des blessures physiques, révèle Mediapart. De plus, selon elle, alors qu’elle était en cellule, plus de 500 euros ont été débités de son compte par la police. Le parquet a ouvert une enquête.