Benalla prend la défense des opposants ivoiriens à Ouattara pour qui il travaillerait, puis désactive son compte Twitter

Alexandre Benalla a vivement réagi via Twitter à l’absence de réaction officielle française suite à l’arrestation de députés et de membres de l’opposition ivoiriens. En effet, selon des informations du journal Le Monde, celui-ci conseille et prépare le retour du candidat à l’élection présidentielle ivoirienne de 2020 Guillaume Soro, ancien chef rebelle puis Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale.

Un mandat d’arrêt a dans la foulée été émis contre celui qui serait donc l’employeur de Benalla.

L’ancien Monsieur sécurité d’Emmanuel Macron a fustigé le silence assourdissant et l’absence de réaction de la France à ce sujet.

«Le silence de la #France est assourdissant, après avoir fêté la démocratie (et les contrats!), annoncé la fin du franc CFA, aucune réaction sur l’arrestation de parlementaires et de membres de l’opposition en RCI», a-t-il écrit dans un tweet qui a été publié le 26 décembre.

© Photo. Capture d’écran / Twitter / ABenalla_ Capture d’écran / Twitter / ABenalla_

Quelques heures après ce tweet, M.Benalla a désactivé son compte Twitter, c’est pourquoi nous reproduisons ci-dessous une capture d’écran de son tweet.

Mandat d’arrêt contre Soro et arrestations

Le 23 décembre, 15 personnes ont été interpellées au siège du parti de Guillaume Soro, parmi lesquelles cinq députés, un maire et le petit frère de l’ancien président de l’Assemblée nationale. Le procureur a ajouté qu’un mandat d’arrêt international avait été émis contre Soro le lendemain. Il a dénoncé un «coup d’État».

Ce dernier a répliqué sur Twitter.

Le forfait après le crime, aux dernières heures j’apprends que je suis l’objet d’un mandat d’arrêt international.



Qui aurait cru cela possible de l’homme providentiel venu du #FMI, Moi le dernier. Et c’est bien fait pour ma gueule. #CI225 #CIV #CIV2020 — Guillaume K. Soro (@SOROKGUILLAUME) December 24, 2019

Une information judiciaire a été ouverte contre ses partisans pour troubles à l’ordre public et atteinte à la sûreté de l’État.

Le bureau de l'Assemblée nationale, informé de la situation, devrait tenir une réunion d'urgence pour statuer sur le sort des cinq députés dont «la question de la levée de l'immunité parlementaire» n'est pas encore évoquée.

Retour en Côte d’Ivoire avorté

M.Soro, qui avait quitté la Côte d’Ivoire il y a six mois, planifiait son retour pour le 22 décembre, au dernier jour de la visite de M.Macron dans ce pays, mais son avion privé n’a pas obtenu l’autorisation d’atterrir. Guillaume Soro est actuellement en Europe.

Après des heures de pourparlers ne pouvant entrer dans la ville d’Accra, seuls des pays Européens acceptent notre atterrissage. O #Afrique mon #Afrique.#CIV2020 #CI225 — Guillaume K. Soro (@SOROKGUILLAUME) December 24, 2019

Selon des informations du Monde publiées le 22 décembre, «M.Benalla joue aujourd’hui le rôle de conseiller officieux de Guillaume Soro, 47 ans, ancien chef rebelle puis Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale désormais candidat à l’élection présidentielle ivoirienne de 2020».

Alexandre Benalla nie de son côté toute fonction officielle en lien avec la candidature de l'Ivoirien à l'élection présidentielle de son pays.