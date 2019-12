Gironde: des mises en examen après des véhicules volés incendiés dans un clip de rap - vidéo

Un jeune majeur et un mineur ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire mi-décembre, à la suite de la diffusion d'un clip de rap, tourné dans la banlieue bordelaise, où figurent des véhicules volés et incendiés, a appris l'AFP de sources concordantes.

Les mises en examen de l'adolescent de 14 ans et d'un jeune homme de 19 ans font suite à une ouverture d'information judiciaire pour recel de vols et dégradations de biens, et sont intervenues le 12 décembre, a indiqué le parquet de Bordeaux, confirmant une information du quotidien Sud-Ouest.

Les faits incriminés ont été liés à un vidéo clip, mis en ligne le 13 novembre, et tourné dans une cité de Lormont, dans la banlieue de Bordeaux. Dans le clip de 2'37" d'un rappeur originaire de Marseille, nommé La Crapule, on voit celui-ci et une vingtaine de jeunes figurants évoluer dans la cité. Le clip a été visionné plus de 64.000 fois.

On y voit aussi des scènes avec une voiture et quatre motos incendiées, dont l'enquête a pu établir qu'elles avaient été volées. Les deux mis en examen sont suspectés d'avoir joué un rôle actif dans ces actes, a-t-on précisé de source proche de l'enquête.

Cette enquête de police se poursuit afin d'identifier d'autres participants au vidéo clip et leur degré d'implication dans les faits reprochés, a-t-on précisé de même source.