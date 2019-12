Ces villes française et russe classées deuxièmes pour leur immobilier de luxe

Paris et Moscou sont dans le top 3 des villes européennes avec l’immobilier de prestige le plus cher, dont le prix d’un mètre carré peut atteindre 30.000 euros. Londres décroche la première place du classement établi par l’agence immobilière Barnes, citée par Idealiste.

Les capitales française et russe occupent la deuxième place après Londres arrivant en tête du classement des villes européennes dont l’immobilier de luxe est le plus onéreux, écrit Idealiste en se référant à une étude de l’agence immobilière Barnes.

Londres n'est pas loin

Dans le segment de l’immobilier de prestige, un mètre carré à Paris et à Moscou coûte 25.000 à 30.000 euros, alors que Londres ne les devance que de 5.000 euros. Zurich est classé quatrième, avec 20.000 à 23.000 euros le mètre carré.

Viennent ensuite Vienne (18.000 à 22.000 euros) et Berlin (17.000 à 20.000 euros), indique Idealiste, en soulignant que la répartition des villes dans ce classement n’était pas identique aux prix existant dans le marché immobilier habituel sur le Vieux Continent.

La Ville éternelle, Rome, arrive septième avec 15.000 à 20.000 euros le mètre carré. Ensuite, Istanbul s’avère une mégapole plus coûteuse en matière d’immobilier de luxe que les deux villes espagnoles faisant parties de la liste, à savoir Barcelone et Madrid, qui terminent le classement. Ces villes, avec le prix d’un mètre carré vacillant entre 12.000 et 16.000 euros, sont ainsi les plus attractives pour les riches.