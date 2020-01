Égalité et Réconciliation se retrouve dans la vidéo d’un célèbre youtubeur et casse Internet

Squeezie, l’un des youtubeurs français les plus populaires de sa génération, fait grand bruit en ce début d’année 2020. La twittosphère s’est emparée de l’une de ses dernières vidéos dans laquelle on peut voir un onglet favori menant vers le site d’extrême-droite «Égalité et Réconciliation».

La dernière vidéo du youtubeur Squeezie est au cœur d’un débat sur Twitter, non pas sur le fond de la vidéo mais pour un onglet Internet qui en a dérangé plus d’un. Et pas un simple onglet, ce dernier étant parmi les favoris à côté de Netflix, Gamecult ou Amazon: il s’agit de celui du site Égalité et Réconciliation. Sur Twitter, le youtubeur est en Top tendance avec plus de 21.000 tweets à ce propos et sa vidéo a, quant à elle, dépassé les 4 millions de vues.

HAHAHAHAH le monteur de Squeezie qui n'a pas fait attention à ses onglets favoris quand il a record pic.twitter.com/ZDoaWmqNhB — Su🅿️erconeri (@Superconeri) January 1, 2020

Si le site a lancé la polémique, c’est parce que son fondateur Alain Soral est un homme très controversé. Il a notamment été condamné à un an de prison ferme pour injure antisémite en octobre 2019 et est souvent repris pour son négationnisme. Égalité et Réconciliation est donc aussi controversé que son fondateur, le site est classée à l’extrême-droite et tend vers le complotisme, d’après de nombreux observateurs.

Mais alors que fait Squeezie, lui qui n’a pourtant pas l’habitude de s’étaler sur ses avis politiques, sur un site comme celui-ci? Squeezie est-il de droite ou de gauche? Quand bien même, cette histoire vaut-elle ce débat houleux?

Surtout qu’il y a erreur sur la personne, puisque l’ordinateur n’appartient pas à Squeezie mais à son monteur.

Vous voulez trop mettre Squeezie dans la sauce, alors que c’est l’écran de son monteur. Utilisez un peu votre cerveau plus de 2 second merci. https://t.co/WhshlgMh2W — ᵂⁱⁿᵗᵉʳ ᵇᵉᵃʳ 🌙 | 🇩🇿 (@frenchdjaizaira) January 2, 2020

Les twittos n’y sont pas allés de main morte, entre ceux qui se disent dégoûtés et espèrent que Squeezie va congédier son monteur et ceux qui les ont défendus – plus particulièrement le monteur –arguant que n’étant pas une personne publique, il peut avoir ses propres opinions politiques tant qu’il ne les partage pas en public.

Twitter ou l’art de créer la polémique pour rien. Une polémique qui a toutefois profité à Égalité et Réconciliation qui y voit un coup de pub énorme, une pub à 4 millions de vues:

«Ce faisant, ils augmentent la couverture publicitaire et font le jeu de l’adversaire idéologique. La connerie d’en face, c’est du pain bénit pour nous!», écrit le site.

Squeezie n’a toujours pas réagi mais ce qui est sûr, c’est que ses réseaux doivent chauffer.