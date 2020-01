Avertissement des gendarmes quant à la présence d’obus sur le littoral girondin

Les gendarmes ont prévenu, le 5 janvier, du danger de tomber sur des obus de la Seconde Guerre mondiale sur les plages de Gironde, relate le quotidien français Sud Ouest. Ces trouvailles sont liées surtout aux intempéries qui ont marqué ces dernières semaines.

«Ces derniers jours, plusieurs obus et autres engins explosifs ont été découverts sur le littoral girondin suite aux coups de vent qui ont marqué ces dernières semaines» indiquent les gendarmes, cités par les médias locaux.

Les militaires rappellent également que malgré l’état et l’âge des obus, ils restent dangereux et potentiellement explosifs . Les gendarmes soulignent qu’en cas de découverte d’une bombe, il faut immédiatement alerter soit la police, soit la gendarmerie, en détaillant le plus précisément possible l’emplacement de l’engin ainsi que son apparence.

La presse locale rapporte que des obus datant de la Seconde Guerre mondiale ont été déjà trouvés le 31 décembre 2019 dans le département, notamment sept engins sur la plage de Montalivet où une opération de déminage a été effectué par la suite.