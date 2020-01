Des gendarmes renversés par des individus à bord d’une voiture volée en Gironde

Dépêchés dans un cimetière de Gironde suite à un appel, des gendarmes ont aperçu un véhicule suspect qu’ils ont décidé de contrôler. Au lieu d’obtempérer, le conducteur a accéléré et les a percutés après avoir fait mine de s’arrêter. Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue.

L’incident s’est déroulé dans la nuit de samedi 4 à dimanche 5 janvier au sud-ouest de Bordeaux, à Camblanes-et-Meynac (Gironde). Des gendarmes ont été mobilisés après le signalement de poubelles incendiées et de dégradations commises dans le cimetière de la commune, informe France Bleu.

Arrivés sur place vers 3 heures du matin, les gendarmes ont constaté qu’aucune tombe n’avait été profanée mais que des objets avaient été jetés dans le cimetière. Cependant ils ont aperçu une voiture qu’ils ont décidé de contrôler. Le conducteur a fait semblant de s’arrêter avant de redémarrer brutalement, blessant légèrement les trois gendarmes descendus de leur véhicule.

Les deux occupants de la voiture âgés de 18 et 21 ans ont été interpellés quelques minutes plus tard et placés en garde à vue. Selon France Bleu, leur véhiculé avait été volé plus tôt dans la soirée sur la même commune de Camblanes-et-Meynac.

Une enquête a été ouverte pour déterminer s’il y avait un lien entre les dégradations au cimetière et l'agression des gendarmes.