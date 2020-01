L’homme qui a menacé des passants et hurlé «Allahu akbar» à Roanne remis en liberté

Un jeune homme armé d’une énorme branche de trois mètres a menacé des passants de les égorger en criant qu’il est musulman et hurlant «Allahu akbar» en pleine rue à Roanne, relate le Progrès. Toutefois, interpellé par la police, il a été remis en liberté au bout de trois jours.

Le jeune homme a menacé plusieurs couples avec des enfants qui se trouvaient dans des voitures en criant «je vais t’égorger, je suis musulman, Allahu akbar, tu ne sais pas qui je suis», dans des tentatives de donner des coups de bâton, fait savoir le journal régional.

Un couple a tenté de le maîtriser et une bagarre a eu lieu entre l’agresseur et le père de famille. Ce premier a menacé d’égorger le père de famille. La police, suite à la signalisation des témoins, s’est rendue sur place et a interpellé l’agresseur. Il a été placé en garde à vue. Ensuite, il a fait l’objet d’un examen de comportement et a été libéré.

Le père de famille, qui a essayé d’arrêter l’homme et a eu un échange de coups avec lui, se trouvant sous le choc, a exprimé que si l’assaillant avait eu un couteau «c’était pareil».

Selon le procureur de la République de Roanne, cité par le journal, maintenant un expert doit déterminer si l’homme peut être tenu responsable de ses actes. Si tel est le cas, il sera jugé devant le tribunal.