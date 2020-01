Il déleste deux golfs de 40.000 euros en matériel et n’hésite pas à revenir y jouer

Du matériel a été dérobé pour un montant de presque 40.000 euros en l’espace de quelques semaines par un passionné de golf, qui a eu la mauvaise idée de revenir y jouer avec. Or, le patron a remarqué que ses clubs n’étaient plus ceux qu’il utilisait avant.

Plusieurs vols par effraction ont été signalés en quelques semaines dans deux golfs différents de Haute-Garonne. Le premier remonte au 21 novembre dernier et le second a été commis entre le 30 décembre et le 1er janvier, relate La Dépêche.

La première fois, le voleur a pénétré dans l’enceinte sportive en brisant une baie vitrée et s’est emparé de plusieurs clubs et de divers vêtements. La deuxième, il s’est introduit par le toit en soulevant plusieurs tuiles. Des clubs de marque, des chariots pour le transport du matériel, des chaussures, des casquettes, des balles et différents autres accessoires ont disparu.

Des enquêtes ont été ouvertes, mais les traces et les éléments étaient très limités.

L’appel téléphonique

Toutefois, après le Réveillon du Nouvel An, le patron de l’un des golfs a remarqué qu’un habitué était venu jouer avec du matériel haut de gamme qui ne ressemblait pas du tout à celui qu’il utilisait avant. Il a jugé alors opportun de faire part de ses doutes aux enquêteurs, poursuit le quotidien régional.

Les investigations ont confirmé les soupçons du directeur. Le joueur, un homme de 38 ans, dépourvu des moyens nécessaires pour s’équiper comme il le désirait, a été confondu.

Interpellé, il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. Il a été déféré au parquet le 10 janvier et comparaîtra prochainement devant la justice pour répondre de ses actes, précise La Dépêche.

L’individu a restitué la totalité de l’équipement dont la valeur avoisinait les 40.000 euros. Sans compter les dégâts consécutifs aux effractions…