Quel est le chien préféré des Français?

Plébiscité pour son caractère affectueux et sa robustesse, de taille moyenne et à poil long, le berger australien occupe la première place du classement des races de chiens préférées des Français depuis 2018, selon la Société centrale canine. Avec 15.000 inscriptions au Livre des origines des chiens (LOF) en 2019, cette race est toujours la favorite de la population française. Ce nombre est en hausse de 14% par rapport à l’année précédente.

Qui plus est, les races bergères font partie des préférées des Français depuis 1946. D’abord, c’était le berger allemand qui était classé premier, entre1946 et 2015. Ensuite, il a été remplacé par le berger belge, qui est resté favori en 2016 et 2017. Et maintenant, depuis 2018, ce sont les bergers australiens qui ont conquis le cœur des Français.

Le berger belge est toujours en deuxième position. Il est connu pour être l’un des meilleurs chiens de garde, ainsi que pour sa fidélité à son maître. 11.763 inscriptions au LOF ont été recensées en 2019.

Au total, le groupe des chiens de bergers en France a comptabilisé 55.010 inscriptions en 2019, ce qui représente presque un quart des naissances de chiens de race en France.

C’est le Staffordshire Bull Terrier, une race britannique qui était à l'origine un chien de combat contre des taureaux, d’où son nom, qui arrive à la troisième place avec 11.315 inscriptions.