Des Israéliens pointent l’inefficacité du gouvernement Macron face à l’antisémitisme

La majorité des Israéliens interrogés dans la cadre d’un sondage Ifop réalisé pour i24News trouvent que les mesures du gouvernement français pour lutter contre les actes antisémites en France sont inefficaces. Ils sont 66% à partager cet avis.

En outre, 60% des sondés se sont montrés particulièrement inquiets vis-à-vis de la situation des Français de confession juive. Ils estiment qu’ils ne sont pas en sécurité dans l’Hexagone.

«L’antisémitisme ressurgit, violent, brutal»

L’étude a été réalisée avant la visite du Président français dans l’État hébreu à l’occasion du 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz. Lors d'une allocution le 23 janvier à Jérusalem, Emmanuel Macron a constaté que «l’antisémitisme ressurgit, violent, brutal» et «avec lui son cortège de haine et d’intolérance; avec lui, le racisme»:

«L’antisémitisme n’est pas seulement le problème des juifs, non. C’est d’abord le problème des autres. Car à chaque fois dans nos histoires, il a précédé l’effondrement, il a dit notre faiblesse.»

Interrogé au retour d'Israël, il a lié l’antisémitisme à la crise économique et sociale, et a souligné que l'antisémitisme était «la forme la plus avancée, à chaque fois la plus radicale de la peur de l'autre».

Cote de popularité de Macron en Israël

Le sondage a également mis en relief la cote de popularité du Président français auprès de la population israélienne. Celle-ci s’est avérée plutôt élevée: 36% des Israéliens ont une «bonne opinion» d’Emmanuel Macron. Il est devancé par Angela Merkel (59%) et Donald Trump (57%).