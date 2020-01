Plusieurs dizaines de chauves-souris et de reptiles victimes d’un incendie au zoo de La Flèche – vidéo

L’incendie qui s’est déclaré ce 25 janvier vers 6h30 au zoo de La Flèche, dans la Sarthe, a provoqué la mort de nombreux animaux, notamment d’une colonie entière de chauves-souris et des reptiles.

Le zoo a précisé sur son compte Facebook déplorer «au total le décès d’une cinquantaine d’individus».

«Nos chauves-souris (Roussettes d’Égypte) et reptiles (trois geckos de Madagascar, une couleuvre asiatique et un lézard fouette-queue) hébergés dans la grotte et les terrariums ont malheureusement péri dans l’incendie», a indiqué le zoo.

Aucune perte humaine n’est à déplorer. Les équipes du zoo et la cinquantaine de pompiers arrivés une demi-heure plus tard ont permis de maîtriser le feu vers 8h00.

Le vétérinaire du zoo, Cyril Hue, a précisé que les animaux tués par le feu n’appartenaient pas à «des espèces rares sur lesquelles il y aurait un enjeu de conservation importante», mais que le zoo avait tout de même subi une grande perte.

«Cette perte se situe sur un autre registre, plus affectif. Ce qui est difficile à traverser, c'est la perte d'animaux auxquels l'ensemble des équipes était très attachée», a-t-il indiqué, cité par France 3.

Le zoo s’est également félicité que l’équipe des soigneurs et tous les membres du parc, bien que «très affectés», soient «restés très soudés et mobilisés dans l’action et dans la gestion» de ce sinistre.

L’hypothèse accidentelle privilégiée

Une enquête doit permettre de préciser les causes de cet incendie, mais c’est l’origine accidentelle qui est privilégiée pour le moment, a ajouté le zoo.

Malgré cet accident, le zoo a souligné qu’il restait «ouvert aux horaires habituels».

Le zoo de La Flèche, créé en 1946, fait partie des cinq zoos français les plus fréquentés avec plus de 400.000 visiteurs par an et abrite 1.500 animaux de 160 espèces, a rappelé France 3.