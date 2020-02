L'armée française va être déployée à la frontière de la Russie dès 2021

La France déploiera ses forces en Estonie, à la frontière russe, dès mars 2021, a déclaré jeudi 13 février la ministre française des Armées, Florence Parly.

«Aujourd'hui à Bruxelles, j'ai annoncé les prochains déploiements des forces françaises au sein du dispositif de "présence avancée renforcée" [de l'Otan, ndlr]. L'armée française sera notamment déployée dans le cadre de l'OTAN pendant un an en Estonie avec les forces britanniques dès mars 2021», a indiqué Mme Parly sur Twitter.

Selon la ministre, il s'agira «du plus long déploiement français dans le cadre de la présence avancée renforcée».

Mme Parly participe, les 12 et 13 février à une réunion des ministres de la défense de l’Otan à Bruxelles qui est consacrée aux opérations et missions de l’Alliance, à la coopération avec l’UE et la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance, a annoncé le ministère français des Armées.

L'Otan à la frontière russe

Lors du sommet de Varsovie en 2016, l’Otan a décidé de déployer des bataillons multinationaux basés sur la rotation en Lettonie, Lituanie, Estonie et Pologne à la demande de ces pays.

Près de 1.200 soldats de l'Otan ont été déployés dans la ville de Tapa, à 77 km de Tallinn, en avril 2017. Le bataillon international de l'Alliance est dirigé par le contingent britannique. Il comprend aussi des militaires français, danois et belges.

L'Otan ne cesse d'avancer vers les frontières de la Russie, violant ainsi la promesse faite au Kremlin en 1990 de ne pas s'élargir à l'Est. Moscou qualifie cette expansion de provocation et affirme qu'il est dangereux de déstabiliser l'équilibre des forces sur le continent européen.

Vladimir Poutine a de son côté assuré que l'État russe n'envisageait pas de se livrer aux hostilités, mais qu'il défendrait ses intérêts de manière civilisée. Selon lui, c'est l'expansion de l'Otan et le déploiement du bouclier antimissile américain (ABM) en Europe qui représente une menace pour la sécurité de la Russie et de ses citoyens.