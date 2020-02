Finistère: ils viennent en aide à une femme victime d’un accident mais lui volent sa carte bancaire

Dimanche 16 février, vers 05h30, une jeune femme de 24 ans a perdu le contrôle de son véhicule, qui est sorti de la route et, après un tonneau, a terminé sa course dans un fossé. L’accident s’est produit sur la RN165, à hauteur de Quimperlé, dans le Finistère. Des «bons samaritains» lui sont venus en aide, mais au moins l’un d’entre eux en a profité pour la voler, a relaté Ouest-France.

La conductrice est sortie indemne de cet accident. Quelques personnes sont venues «l’aider à récupérer ses affaires», notamment son téléphone. Juste après, elle s’est aperçue de la disparition de sa carte bancaire et des 30 euros en liquide qui se trouvaient dans son portefeuille. Elle a indiqué qu’elle allait porter plainte au commissariat de Lorient dans la journée de dimanche. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Hausse de la violence en France

En janvier, le ministère de l’Intérieur avait dressé un bilan particulièrement inquiétant de l’insécurité et de la délinquance en France pour l’année 2019, révélant notamment une forte hausse des violences sexuelles et des homicides. Les vols sans violences contre des personnes et les vols dans les véhicules ont légèrement augmenté, respectivement de 3% et 1%. Le bilan complet est attendu en mars.