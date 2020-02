Kim Kardashian et Kanye West ont «choqué» la responsable d’un KFC à Paris – vidéo

Même les célébrités choisissent le fast-food: de passage à Paris, le couple Kim Kardashian et Kanye West s’est rendu au KFC de Strasbourg-Saint-Denis. Cette apparition a été immortalisée en vidéo et diffusée sur l’Instagram de la star de la téléréalité. Cette visite a «choqué» la directrice du restaurant.

En visite dans la capitale française, les époux Kim Kardashian et Kanye West ont visité la boutique de Jean-Paul Gaultier le 19 février. Une session shopping visiblement trop longue puisque le couple a décidé de mettre les pieds dans le KFC de Strasbourg-Saint-Denis.

Une séquence a été d’abord relayée sur l’Instagram de Kim Kardashian, avant de faire le tour des réseaux sociaux.

Kanye West et Kim Kardashian de passage au KFC de Strasbourg - Saint-Denis, à Paris 👀 pic.twitter.com/cEUsxHP1dN — Kultur (@Kulturlesite_) February 20, 2020

​Comme le montre la vidéo, le couple se présente devant un écran vitrine à affichage dynamique mais, sans passer de commande, se dirige vers une caisse.

De retour à la boutique, Kim Kardashian a fait un selfie sur lequelle Kanye West est en train de se régaler d’un «plat» de KFC.

La directrice du KFC «un peu choquée»

20 Minutes a contacté la directrice adjointe de ce restaurant. Selon elle, tout «s’est bien passé globalement, mais ils n’ont pas réussi à commander sur borne alors on les a pris à la caisse et mon collègue qui était en speed ne les a pas tout de suite reconnus».

Le couple est resté dans le restaurant pendant quelques minutes. Ils ont fini par prendre «un bucket à emporter» et sont ensuite partis.

«Au final, ça m’a surpris, un peu choquée de voir Kim Kardashian et Kanye West au KFC. Surtout, on s’est demandé ce qu’ils faisaient à Strasbourg-Saint-Denis. Les clients prenaient quelques photos et vidéos mais pareil, ils avaient l’air surpris. On a parfois quelques stars, mais clairement pas de ce niveau», a-t-elle résumé.