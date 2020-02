Procès du journaliste militant Taha Bouhafs: «un procès important pour la justice»

Bon,



mon procès est renvoyé au 3 juillet.



Et bonne nouvelle j’ai récupéré mon téléphone, (celui qui a filmé la vidéo de Benalla 😎)



Et devinez quoi, je viens de checker : la vidéo de mon interpellation est bien dedans et elle est ÉDIFIANTE.



On va pouvoir commencer 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Lk2KWbmAXQ