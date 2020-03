Les municipales françaises risquent d’être boudées par les électeurs craignant le coronavirus

Plus d’un quart des électeurs français n’envisagent pas de se rendre au scrutin des élections municipales les 15 et 22 mars par peur d’une contamination par le coronavirus, montre un sondage Ifop réalisé pour Charles.co et publié par 20 Minutes.

Avec le coronavirus se propageant en France et mettant de plus en plus de personnes en quarantaine, les municipales prévues les 15 et 22 mars risquent de perdre une importante partie de l’électorat.

Selon le sondage lfop effectué pour Charles.co qui a été rendu public par 20 Minutes, 28% des électeurs pourraient boycotter les municipales en raison des risques de contamination par le coronavirus. Il s’agit donc de six à huit millions d’électeurs susceptibles de rester à domicile sur les 44,3 millions de Français inscrits.

Toujours selon les données du sondage, la crainte du coronavirus a déjà poussé 25% de Français à se confiner chez eux et à éviter les lieux publics, dont les salles de sport ou encore les restaurants asiatiques.

Le sondage en question a été réalisé en ligne le 5 mars auprès de 1.008 personnes âgées de 18 ans et plus.

Élections municipales de 2020

Les 15 et 22 mars 2020, les 44,5 millions d'électeurs français sont appelés à voter pour l'édile qui gérera leur ville pendant quatre ans. Ce seront les premières élections municipales pour La République en Marche (LREM).

Les près de 35.000 communes françaises sont concernées par ce scrutin.

Propagation du coronavirus en Europe

Diagnostiqué chez plusieurs dizaines de milliers de personnes en Chine, le Covid-19 s’est propagé à des dizaines de pays, dont certains du Vieux Continent, en moins de deux mois après l'apparition de la maladie en décembre 2019. C’est l’Italie qui arrive pour le moment en tête en termes de personnes infectées. Plusieurs cas de décès y ont été constatés. La France a recensé ce 9 mars un nombre de cas avoisinant les 1.200.