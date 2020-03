Deux autres salariés de Disneyland testés positifs au coronavirus

Deux autres salariés de Disneyland sont testés positifs au coronavirus, annonce le Parisien, citant Lucas Gheddab de la CFTC Disney.

«La confirmation de deux nouveaux cas est tombée mardi soir. Ils étaient confinés chez eux depuis la révélation du premier cas concernant leur collègue», a déclaré au Parisien Lucas Gheddab de la CFTC Disney.

«Il s'agit de deux hommes, confirme Djamila Ouaz pour la CFDT Disney. Ils travaillaient ensemble en équipe de maintenance mais il n'y a pas de panique aujourd'hui dans ce service».

Premier cas de coronavirus à Disneyland Paris

Un premier cas de coronavirus parmi les salariés de Disneyland Paris a été confirmé le 8 mars au soir. Il s'agit d'un technicien de nuit faisant partie de l'équipe Ride T1.

Plus de 119.000 cas de contamination et environ 4.200 décès des suites du coronavirus, telle est la situation dans le monde à l’heure actuelle. La France, avec presque 1.800 cas et 33 décès, occupe le 5e rang des pays les plus touchés et le deuxième en Europe après l’Italie.