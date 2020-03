Coronavirus: la Russie limite ses liaisons aériennes avec la France

Sur fond de propagation du coronavirus, le russe Aeroflot a annulé des vols à destination et en provenance de quatre pays européens, à savoir l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la France, est-il indiqué sur le site officiel de la compagnie.

Entrant en vigueur le 13 mars et prévue jusqu’au 30 avril, la mesure concerne les vols reliant Moscou à trois villes françaises: Lyon, Marseille et Nice.

En outre, cette même mesure s’étend aux vols Saint-Pétersbourg-Nice effectuées par la compagnie aérienne Rossiya.

Les passagers concernés par les mesures en question pourront retourner leurs billets et être remboursés.

Mesure semblable chez Ural Airlines

La veille, c’est le russe Ural Airlines qui avait annoncé qu’il annulait plusieurs vols vers et en provenance d’Italie, de France et d’Israël.

Notamment, du 12 mars au 25 avril ne seront pas assurées les liaisons Moscou-Bordeaux-Moscou.

La cellule de crise confirme

À partir du 13 mars, la Russie limitera la liaison aérienne avec quatre pays européens, dont la France, a confirmé plus tard dans la journée la cellule de crise en charge de la lutte contre la propagation du Covid-19 en Russie.

En outre, à compter de la même date, la délivrance de visas aux citoyens italiens est interdite. Une exception est faite pour les voyages d'affaires, humanitaires, diplomatiques ou de travail, a-t-il été précisé.

Coronavirus en France

Avec 86 décès et 1.784 cas de contaminations, la France est actuellement le 6e pays le plus touché par le Covid-19 dans le monde. Face à l’infection, constatée d’ailleurs chez le ministre de la Culture et plusieurs élus, les rassemblements regroupant plus de 1.000 personnes ont été annulés en France. Ainsi, les manifestations sportives se déroulent à huis clos.