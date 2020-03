Trafic de crânes et d’ossements? De nouvelles révélations visent l'Université Paris-Descartes

Des dépouilles humaines auraient été sorties de l'Université Paris-Descartes et transportées dans des voitures de particuliers. D'anciens techniciens de l'établissement affirment avoir vu des collègues vendre des squelettes et des crânes, relate France Inter.

Les familles de ceux qui ont donné leur corps à l'université avaient déjà été choquées d'apprendre dans une enquête de L'Express publiée le 27 novembre que des dépouilles avaient pu faire l'objet d'une «marchandisation». Des industriels auraient demandé une mise à disposition de cadavres conservés au Centre du don des corps (CDC) et l’université aurait passé des conventions avec eux. Ces nouveaux témoignages risquent de les scandaliser davantage.

L’enquête de la radio publique révèle l'existence d'un commerce «beaucoup moins officiel». Selon plusieurs témoins, des corps ont été sortis illégalement, notamment le week-end. Un professeur a affirmé avoir rencontré des personnes emportant des corps et dans des voitures privées. Il s’agissait surtout de «demi-corps» ou de troncs. «Il y avait une omerta, parce que certainement ça se passait depuis assez longtemps, et les gens, finalement, n'osaient pas trop poser de questions», raconte-t-il.

Ces corps étaient vendus «sous le manteau» à des chercheurs ou des médecins qui cherchaient des pièces anatomiques, donc des morceaux de corps, pour des travaux, mais qui n'avaient pas obtenu de convention avec l'université, estime ce professeur.