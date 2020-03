Voici combien de Français ressentent de l’inquiétude face au coronavirus

Près de six Français sur 10 (59%) font confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement pour lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus, mais l'inquiétude monte dans le pays, selon un sondage Elabe diffusé vendredi.

Une même proportion (58%) pense que le chef de l'État a eu raison de maintenir les élections municipales des 15 et 22 mars, contre 42% pour l'avis contraire.

Une forte majorité approuve les principales mesures prises par l'exécutif, notamment «la mise en place du télétravail» (95%), la prise en charge par l'État du chômage partiel des salariés contraints de rester chez eux (94%) ou la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, universités (82%).

Une minorité (40%) ne fait en revanche pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement pour lutter contre l'épidémie, selon cette enquête avec Berger-Levrault pour BFM TV.

Précautions évaluées

Plus de six Français interrogés sur 10 (61%) se disent «inquiets» de la propagation du virus en France, soit 13 points de plus que lors d'une précédente enquête réalisée les 10 et 11 mars. 39% (-13) ne sont pas inquiets.

Pour 53% (+8) le gouvernement prend «juste ce qu'il faut» de précautions pour tenter de limiter la propagation du virus. Pour 11% (-6) il en prend trop et pour 36% (-2) pas assez.

Inquiétudes

Les Français sont d'abord inquiets à l'idée d'utiliser les transports en commun (62%, +4) ou de rendre visite à des personnes âgées (61%, +12). Viennent ensuite différents lieux publics: stade (58% +10), musées ou cinéma (56%, +11) ou encore restaurant (43%, +10).

Mais une minorité d'entre eux (37%) seulement est inquiète à l'idée d'aller dans un bureau de vote (+8) ou de se rendre au travail (+5). L'enquête a été réalisée en ligne du 12 au 13 mars auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1 points.