Le défi #restecheztoi envahit les réseaux sociaux en plein premier tour des municipales – vidéo

Vendredi 13 mars, face à la progression du nouveau coronavirus, un collectif inter-hôpitaux a lancé un défi aux internautes sur Twitter. La consigne est simple: rester chez soi. Le personnel soignant invite ainsi les Français à limiter au strict minimum leurs déplacements pour enrayer la propagation de l’épidémie.

Dans la vidéo, infirmiers, médecins et pneumologues relaient un message similaire: «On a besoin de toi, rejoins le challenge, reste chez toi». Samedi 14 mars, le hashtag #restecheztoi s’est retrouvé en top tendance sur le réseau social, abondamment partagé par d’autres soignants ou de simples citoyens.

Le même jour, annonçant la fermeture des lieux publics non-indispensables, notamment les bars, restaurants et cinémas, Édouard Philippe a souligné que les «premières mesures prises pour limiter l’épidémie sont imparfaitement appliquées». Il a ainsi appelé les Français à «plus de discipline» concernant l’application des mesures du gouvernement.

Le cas des élections municipales

Le maintien des municipales a suscité de l’indignation ou de l’incompréhension chez de nombreux médecins et responsables politiques. Sur Twitter, ce dimanche, le hashtag #jeniraipasvoter était l’un des plus populaires. Le même collectif inter-hôpitaux avait d’ailleurs appelé au report du scrutin, rappelant qu’il y aurait encore plus de cas recensés pour le second tour.

Compte tenu du contexte il faut annuler et reporter les élections municipales :



-ce dimanche beaucoup de personnes ne vont pas aller voter (facile à mesurer par le taux d’abstention)



-dimanche prochain on sera en pleine épidémie de #COVIDー19 !!!



Notre conseil #restecheztoi — COLLECTIF INTER-HOPITAUX (@CollectInterHop) March 15, 2020

#jenevaispasvoter car je respecte les consignes du monde médical. Qui fait comme moi ? — Estelle Denis (@DenisEstelle) March 15, 2020

Ceux qui sont allés voter ont quant à eux affirmé qu’avec les précautions nécessaires, par exemple le fait d’apporter son propre stylo, il n’était pas risqué de se rendre dans un bureau de vote. De plus, tous sont normalement équipés de gels hydroalcooliques.

#Avoté beaucoup d’électeurs qui se déplacent ici au Kremlin-Bicêtre, de mémoire plus que pour les européennes à la même heure, du gel désinfectant à chaque étapes du vote, aucun contact avec des « corps étrangers » , prenez votre stylo et votez #Municipale2020 — Torlk (@ArmaTorlk) March 15, 2020

Je sors du bureau de vote. C’est bien organisé, distance de sécurité, gel hydroalcoolique. Tout le monde avec bulletin déjà plié, chacun-e avec son stylo, cartes sorties,etc. Bref, moins de risque que d’aller faire 40min de queue en supermarché pour du PQ. #jevote #Municipale2020 — Laure Botella (@LaureBotella) March 15, 2020

L’épidémie de coronavirus laisse tout de même présager une abstention massive pour ces élections, et il est encore incertain que le second tour pourra se tenir.