Coronavirus: Emmanuel Macron annonce des nouvelles mesures «exigeantes» - vidéo

Après avoir assisté ce lundi 16 mars à un déjeuner au format Conseil de défense et s’être entretenu en outre avec Angela Merkel et les haut responsables européens Ursula von der Leyen et Charles Michel d'une part, ainsi qu'avec les dirigeants du G7 de l'autre, Emmanuel Macron, qui a déjà annoncé jeudi dernier la mise en place d’un certain nombre de mesures destinées à lutter contre la propagation de Covid-19 sur le sol français, prend de nouveau la parole.