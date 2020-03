«Quand tu auras le corona, tu vas comprendre!»: en plein confinement elle tousse sur des policiers à Paris - vidéo

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé des mesures inédites de confinement à partir de ce 17 mars, une femme a été filmée à Paris en train de se disputer avec des policiers.

Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux la montre en train de hurler sur des agents des forces de l’ordre.

Puis elle leur tousse à plusieurs reprises dessus. Les policiers qui portent masques et gants en latex l’encerclent pour la mettre à l’écart. C’est alors qu’elle lance à l’un: «Quand tu auras le corona, tu vas comprendre!» et «Tu me laisses!».

🔴 Une femme refusant de respecter le #Confinementotal hurle sur les policiers. Quand ils la mettent à l'écart, elle leur tousse au visage en disant : "Laissez moi j'ai le #coronavirus vous l'aurez aussi!" Elle est interpellée. #COVID19france pic.twitter.com/uxR7SiWpMv — simon louvet (@simonlouvet_) March 17, 2020

​​Les policiers lui répondent: «Calmez-vous». Finalement, l’intéressée est interpellée.

Le confinement total

Les restrictions de contacts et de déplacements ont été mises en place pour une durée de 15 jours pour enrayer la propagation du Covid-19, après la fermeture des écoles, universités, cafés, restaurants et commerces non essentiels. La mobilisation de 100.000 policiers et gendarmes est prévue par Christophe Castaner pour assurer le respect du confinement. S’adressant à la population française dans la soirée du 16 mars, il a insisté sur le mot d’ordre qui est «Restez chez vous !».