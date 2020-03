La grande distribution, grande gagnante de la ruée des Français vers les supermarchés

Avant le confinement total annoncé par le Président de la République à partir du 17 mars pour au moins 15 jours, les Français se sont rués sur les magasins pour faire des courses et stocker des produits alimentaires par crainte des pénuries et de l’isolement. La grande distribution a ainsi réalisé des ventes hors-norme et a battu des records, rapporte BFM TV.

Selon la chaine, vendredi 13 mars, après la première intervention du Président, les ventes de produits de grande consommation ont bondi de 109% en France par rapport à un vendredi habituel et même de 174% pour les produits sous tension comme les pâtes, le riz, le sucre et le papier toilette. Il est précisé que les ventes de pâtes ont été multipliées par cinq, de papier toilette par 3,5 et de sucre par trois.

En outre, le média indique que lundi 16 mars a été une journée folle pour les magasins. Auchan aurait multiplié ses ventes par 3,5 au niveau national, Intermarché par 2,5 par rapport au même lundi il y a un an. Quant à Carrefour, il aurait doublé les siennes en Île-de-France.

«Par rapport à un lundi classique, mes ventes en drive sont à +850%, et le magasin à +600%», assure David Blaise, PDG du Super U de Thourotte, dans l’Oise au site LSA.

Respect des distances de sécurité entre clients

Pendant cette frénésie, certains magasins ont filtré les entrées en ne faisant passer que 100 clients à la fois pour respecter les normes de distanciation sociale. De plus, d’autres ont eu l’idée de rationner les produits: pas plus de deux kilogrammes maximum de pâtes, riz ou farine ni plus de deux paquets de papier toilette, indique BFM TV. Les magasins essaient aussi d’équiper au maximum leur personnel de masque et de gants. Un autre a même installé des panneaux en plexiglas pour protéger les caissières et les caissiers.

Malgré une telle situation, les patrons du secteur considèrent qu’il n’y aura pas de pénurie d’approvisionnement.

D’après l’Institut Nielsen, 93% des produits restent disponibles en grande surface et même 90% des produits en tension.

Interdiction des déplacements en France

Après l’annonce d’Emmanuel Macron, les Français sont confinés depuis le 17 mars pour au moins 15 jours, sous peine de sanctions. Une telle mesure a été prise pour lutter contre la propagation du coronavirus. Depuis l’apparition du Covid-19 sur le territoire de l’Hexagone, plus de 7.700 personnes ont été contaminées et 175 personnes sont décédées.