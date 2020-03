Plus de 250 décès en France, près de 1.000 personnes en réanimation

Environ 1.000 personnes en réanimation et plus de 250 décès en France, selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui précise que la moitié des patients en réanimation ont «moins de 60 ans». L’épidémie s’étend tout sur le territoire national, y compris en Outre-mer a-t-il indiqué.

En France, plus de 250 décès et 921 personnes en réanimation suite à une infection par le nouveau type de coronavirus, selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui l’a annoncé lors de la conférence de presse de ce mercredi 18 mars. Il a précisé que 89 nouveaux décès en 24 heures avaient eu lieu dans l’Hexagone. Parmi les patients en réanimation, la moitié ont «moins de 60 ans».

Au total, 9.134 cas de contamination ont été confirmés, a indiqué Jérôme Salomon qui a souligné que le nombre de cas augmentait désormais largement chaque jour. L’épidémie s’étend tout sur le territoire national, y compris en Outre-mer a-t-il indiqué.

Dans le même temps, il a tenu à préciser que le personnel médical était mobilisé au maximum en France et prêt à traiter les patients. Les stocks de masques seront livrés prioritairement dans les zones les plus touchées. De plus, 25 millions de masques sont destinés aux officines et aux centres hospitaliers.

Qui plus est, il a fait savoir que des commandes supplémentaires de masques ont été passées aux usines situées sur le territoire français, ainsi qu’à l’international.

Ce mercredi 18 mars, ce sont en tout 4.000 tests qui ont été effectués, portant le total réalisé depuis le début de l'épidémie à 42.500. Ils sont réservés aux malades qui se plaignent de difficultés respiratoires, en plus des symptômes que sont la fièvre et la toux.

La pandémie de Covid-19

Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2, qui provoque la maladie baptisée Covid-19, se propage depuis fin février 2020 en France. L'Hexagone est devenu l’un des plus importants foyers de cette affection en Europe.

À partir de mardi 17 mars, le pays a été placé en confinement total pour 15 jours minimum.