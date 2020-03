Un docteur explique comment mettre et enlever un masque sans se contaminer soi-même – vidéo

En pleine pandémie de Covid-19, nombreux sont ceux qui pensent à se protéger avec des masques et gants. Mais encore faut-il savoir s’en servir. Un médecin explique comment s’y prendre.

Se protéger du coronavirus grâce à des masques et des gants, c’est bien. Savoir comment les mettre, c’est mieux. Le docteur Dan Bensadoun a expliqué dans Morandini Live comment il fallait faire sans se contaminer soi-même.

VIRUS - Pratique : Le Dr Dan Bensadoun explique dans "Morandini Live" comment mettre et enlever un masque et des gants sans se contaminer soi-même - Regardez #masques #gants #virus #Coronavirus #morandinilive #cnews https://t.co/4eC65LMbuz — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) March 21, 2020​

Ainsi, il faut commencer avant tout par se désinfecter les mains avec, par exemple, du gel pour être sûr de ne pas mettre de virus et de bactéries sur le masque. Dan Bensadoun rappelle dans ce contexte qu’il existe deux types de masques, chirurgicaux et FFP2.

Pour ce qui est des premiers, ils sont marqués d’une mention «extérieur», a-t-il rappelé. Sans toucher le masque, en le saisissant uniquement par les élastiques, il faut étirer ceux-ci et les fixer derrière les oreilles. Il est tout aussi important d’enlever le masque sans le toucher.

«Je l’enlève de la même manière après trois ou quatre heures de port, je le prends, je le mets dans un sac et je le jette. Il faut le traiter comme un matériel contaminé», a-t-il expliqué.

À la question de savoir s’il était possible de le réutiliser vu le manque de masques, Dan Bensadoun a répondu par la négative.

«Non, malheureusement pas. Il a fait son usage. Point.»

L’autre masque, le FFP2, est un petit peu plus inconfortable à porter, a précisé le docteur, mais ce masque-là ne permet pas le passage du virus, ce qui fait que c’est le seul vraiment efficace contre le virus, «pour pas l’attraper». Il a précisé que le FFP2 devait lui aussi être porté pendant seulement trois ou quatre heures et que les règles pour l’enlever et le jeter étaient les mêmes.

Les gants

Pour ce qui est des gants, ils se mettent directement sur les mains, mais la manière de les retirer est très importante. En effet, il s’agit d’enlever un gant en le retournant afin que la partie qui était à l’extérieur, et donc contaminée, se retrouve à l’intérieur. Le second gant est enlevé en le retournant sur le premier et le tout est à jeter.

Dans ce contexte, Jérôme Dubus, conseiller LREM de Paris, a rappelé qu’il ne fallait pas jeter masques et gants «dans les caniveaux et […] sur les trottoirs», le balayage et le nettoyage des rues étant «relativement moins présent» à l’heure actuelle.

«Le mieux, c’est de les mettre dans les corbeilles de la ville de Paris. Ils seront traités», a-t-il noté.

Les masques dits chirurgicaux de type I filtrent 95% des bactéries et de type II plus de 98% des bactéries, avait précédemment précisé Le Journal des femmes.

L’épidémie en France

Le masque de protection respiratoire (masque coque, canard, masque FFP2 ou FFP3) «est un masque de sécurité avec un très haut niveau de filtration qui est utilisé en milieu de soins pour des agents infectieux comme celui de la tuberculose par exemple», avait indiqué le magazine, ajoutant que ce masque-là ne filtrait pas uniquement les bactéries, mais également les aérosols.

L’épidémie de coronavirus a fait 78 nouveaux décès en France, portant le bilan des morts à 450, a fait savoir le ministère de la Santé le 20 mars au soir. Le nombre de cas confirmés était de 12.612, une augmentation de 15% par rapport à la veille.

Le nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus en France se monte actuellement à 5.226. Toutefois, le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime que ce nombre serait de quelque 20.000, la majorité d’entre elles n’étant tout simplement pas détectées.