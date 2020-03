Cette mère écope d’une amende pour avoir promené son enfant testé positif au Covid-19

Les gendarmes de la compagnie de Brioude (Haute-Loire), en train d’effectuer des contrôles de véhicules et de piétons en raison de la mise en place du confinement, ont verbalisé une mère sortie pour une promenade avec ses deux enfants, relate le quotidien La Montagne.

Elle écope d’une amende

L’un des deux était connu des forces de l’ordre comme étant diagnostiqué positif au Covid-19

La mère a reçu une amende de 135 euros en tant que responsable légale.

Les gendarmes ont toutefois précisé au quotidien qu’elle pouvait potentiellement «monter à 1.500 euros. Et la peine peut s'avérer bien plus lourde dans un cas de mise en danger de la vie d'autrui: jusqu'à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende».