Un docteur prédit une «catastrophe sanitaire» en Vendée et en accuse les citadins fuyant le confinement

Philippe Feigel, président de la commission médicale du centre hospitalier départemental de Vendée, a fustigé sur France Info l’arrivée dans la région de citadins fuyant le confinement.

Selon lui, «une catastrophe sanitaire» est garantie et a même déjà commencé étant donné que certains de ces individus «sont arrivés avec des symptômes».

«Plusieurs collègues m'ont dit qu'ils avaient reçu des patients avec un syndrome viral fébrile. Et actuellement, jusqu'à preuve du contraire, un syndrome viral fébrile, c'est un coronavirus», a raconté le Dr Feigel.

Des citadins présentant des symptômes d’infection

Coronavirus : des urbains venus se réfugier en Vendée "ont diffusé l'infection", affirme un médecinhttps://t.co/NbFiMLvwfc pic.twitter.com/XUZ5UQgKGL — franceinfo (@franceinfo) March 22, 2020

Le virus en France

Et d’ajouter: «Ils sont arrivés le week-end dernier. Et dès le lundi matin, les cabinets de ville étaient submergés par les patients fébriles, avec des douleurs céphaliques, et qui avaient des symptômes d'infection.»Le docteur affirme que les déplacements vers les résidences secondaires diffusent l’infection un peu plus vite. Aussi faut-il, selon lui, renforcer le confinement «pour étaler l'épidémie au maximum et pour ne pas se retrouver dans la situation de l'Alsace ou du nord de l'Italie».

La France compte au total 14.459 cas d'infection et 562 morts dus au coronavirus. Depuis le 17 mars, les habitants sont confinés chez eux.

Les députés de l'Assemblée nationale ont voté le projet de loi d'urgence destiné à faire face à l'épidémie. Ce texte instaure notamment l'état d'urgence sanitaire qui permet de restreindre certaines libertés publiques (confinement, réquisitions) pendant deux mois.

Les contaminations augmentent depuis quelques jours en Vendée. 30 personnes potentiellement contaminées et prises en charge à l’hôpital de La Roche-sur-Yon ont déjà été recensées par Philippe Feigel.