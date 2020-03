Le nouveau justificatif de déplacement professionnel mis en ligne par le gouvernement

Pour simplifier la vie des salariés, le gouvernement français a diffusé un nouveau document justifiant leurs déplacements professionnels. Il comporte notamment une ligne où l’employeur peut indiquer une durée de validité. En outre, avec ce justificatif, le salarié n’a plus besoin de l’attestation dérogatoire en complément.

Tous les salariés en France qui doivent se déplacer en dépit du confinement en vigueur depuis le 17 mars doivent se munir à chaque fois d’un justificatif. Afin de rendre leur vie plus simple, le gouvernement a mis en ligne un autre document.

#CORONAVIRUS #COVID19 | ⚠️ Nouvelle attestation pour les déplacements professionnels

+ simple pour les salariés : une seule attestation nécessaire

+ simple pour l’employeur : durée de validité au choix (pas de renouvellement quotidien)

Plus d'infos sur 👉 https://t.co/ZSZETPFTeG pic.twitter.com/85bqESrTAu — Gouvernement (@gouvernementFR) March 21, 2020

​Une «nouveauté» fait son apparition dans cette attestation professionnelle: une ligne dans laquelle l’employeur peut indiquer une durée de validité.

Ainsi, ce dernier ne devra plus renouveler le justificatif tous les jours et le salarié ne sera pas forcé d’imprimer en plus une attestation dérogatoire de déplacement individuel.

Confinement en France

La surveillance du confinement en vigueur en France depuis le 17 mars a donné lieu à près de 1,8 million de contrôles par les forces de police. Sur ce chiffre, un total de 91.824 infractions pour non-respect des restrictions ont été relevées depuis leur mise en place mardi, selon Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, auquel se réfère l’AFP.

Conséquence de ce respect aléatoire: les sanctions ont été durcies: les 135 euros d'amende forfaitaire passeront à 1.500 euros en cas de récidive «dans les 15 jours» et «quatre violations dans les trente jours» pourront valoir «3.700 euros d'amende et six mois de prison au maximum».