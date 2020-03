«C’était criminel»: un médecin s’emporte contre la tenue du premier tour des municipales

Sur Europe 1, le médecin généraliste de Tourcoing (Nord) Bertrand Legrand a poussé un coup de gueule contre la décision du gouvernement de ne pas reporter le premier tour des municipales alors qu’on recensait plus de 700 cas par jour en moyenne la semaine précédente.

«C'est irresponsable... On voit que le nombre de personnes atteintes ne fait qu'augmenter. Ces élections ont été une catastrophe en termes épidémiologiques, c'est criminel de les avoir maintenues», a-t-il déclaré.



«Vous entendez très peu la colère des médecins, parce qu'on a autre chose à faire et qu'on est là pour soigner nos patients», a-t-il poursuivi pour expliquer le manque de réaction de sa profession.

«C’est vraiment honteux»

Évoquant la gestion de la crise, le docteur a déploré la pénurie de masques et de combinaisons rendant de plus en plus compliquée la possibilité d’accorder des soins palliatifs à domicile.

«On est dans un pays qui ne respecte même pas le simple fait que le médecin puisse donner les derniers soins à domicile. C'est vraiment honteux», a-t-il renchéri.

«Les patients qu'on n'hospitalisera pas, on ne peut même plus rentrer chez eux si on n'a pas de combinaisons. Je me retrouve avec un patient, c'est sa mère de 80 ans qui s'occupe de lui, il en a 50, les deux vont être contaminés. Vous n'imaginez même pas.»



Bertrand Legrand s’en est également pris au comportement général des Français, craignant qu’ils ne se ruent sur le Plaquenil dont les essais menés à Marseille auraient montré une certaine efficacité contre le Covid-19.

«Ils nous ont déjà piqué nos masques, il nous ont piqué notre hydrogel, on n'a plus rien. Il y a des réanimateurs qui entubent sans même avoir le bon masque… Franchement, arrêtez, il n'y aura plus de médecin pour vous soigner.»