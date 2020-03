Des députés français exhortent Édouard Philippe à demander l’aide des médecins cubains

«Nous vous enjoignons de solliciter sans délai le gouvernement cubain pour disposer de ces moyens supplémentaires dans le cadre d'une collaboration internationale pour faire face à l'urgence», peut-on lire dans le courrier.

Une vingtaine de députés français de tous bords ont rédigé une lettre adressée à Édouard Philippe pour lui demander de solliciter Cuba afin que la France bénéficie d’une aide médicale pour combattre le coronavirus , rapporte Le Figaro mardi 24 mars.

Des médecins cubains sont déjà arrivés en renfort en Italie, lundi 23 mars. Selon le quotidien, la lettre a été envoyée le 21 mars par des signataires qui font partie du groupe d’amitié France-Cuba à l’Assemblée nationale.

«Effectivement, Cuba a développé une expertise rare dans la gestion des crises d’épidémies sanitaires sur tous les continents. Cuba dispose de moyens humains experts prêts à partir», explique François-Michel Lambert, député ex-La République en marche et président du groupe d'amitié entre les deux pays, cité par Le Figaro.

Le monde vient au secours de l’Italie

«Le gouvernement de Cuba se déclare prêt à envoyer une brigade médicale (en France) pour renforcer nos effectifs, notamment dans nos régions les plus affectées», indiquent les députés.

Alors que plus de 6.800 personnes sont mortes en Italie à cause du coronavirus, Rome a demandé de l’aide internationale. Répondant à cet appel, Cuba a envoyé 52 médecins et infirmières dans la péninsule.

De plus, dix avions militaires russes ont atterri à Rome, transportant une centaine de virologues, d’épidémiologistes, des équipements de désinfection et de diagnostic. Trois millions de masques doivent arriver dans la péninsule, provenant de Chine, d’Égypte ou encore d’Inde.