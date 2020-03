Un produit capable d’éliminer le virus en 15 minutes pulvérisé dans les rues de Cannes

Depuis ce mercredi 25 mars, les rues de Cannes sont désinfectées à l’aide d’eau javel diluée, rapporte la mairie dans une publication Facebook.

Les agents de la Propreté urbaine, «équipés de masques anti-projection, de combinaisons intégrales, de gants et chaussures spécifiques» en pulvérisent sur la voirie et le mobilier urbain, pour lutter contre le coronavirus. Des mesures qui visent en priorité les espaces les plus exposés.

«La javel est un virucide et un bactéricide, qui permet d’éliminer ce coronavirus qui nous embête depuis plusieurs semaines. Nous faisons essentiellement les endroits les plus sensibles, l’hôpital, les cliniques, les centres médicaux, les laboratoires, les Ephad, puis nous ferons sur l’ensemble de la ville», déclare à France 2 Thierry Gaudineau, directeur de la propreté urbaine de Cannes.

D’autres villes désinfectées

La mairie affirme que le produit est le même que celui utilisé en Corée du Sud ou en Chine, et qu’il peut éliminer le virus en 15 minutes, rapporte encore France 2. Il serait en outre non toxique, et sans danger pour les animaux domestiques.

La mairie de Nice a fait savoir qu’elle allait mettre en œuvre cette même pratique. Menton et Monaco ont également entrepris des opérations de désinfection, selon France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.