Un élève surveillant de prison arrêté à Tarascon alors qu’il achète du cannabis en plein confinement

Non-respect du confinement, mais pas que: un élève surveillant de l’administration pénitentiaire, âgé de 21 ans, a été interpellé par les policiers de Beaucaire-Tarascon alors qu’il venait d’acheter du cannabis, rapporte Objectif Gard.

Le contrevenant a été emmené au commissariat et s’est vu remettre un PV de 135 euros pour violation du régime de confinement . Une procédure pénale pour achat de stupéfiants a également été engagée à son encontre.

Actuellement à l’École nationale de l’administration pénitentiaire (Énap), le jeune élève surveillant risque aussi une convocation administrative, indique le média.

