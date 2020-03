Le gouvernement lance dans la polémique une «plateforme de dons» pour que les Français aident «les plus touchés»

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé le lancement d’une plateforme de dons pour contribuer à «l’effort de solidarité de la nation envers les plus touchés». Cette mesure est déjà loin de faire l’unanimité auprès des citoyens.

Lundi 30 mars, Gérald Darmanin a annoncé sur son compte Twitter qu’une «plateforme de dons» allait être mise en ligne pour soutenir ceux qui sont les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Il venait de livrer un entretien au Figaro dans lequel il a détaillé la mise en œuvre d’un plan d’urgence de 45 milliards pour faire face à cette crise, d’où l’interrogation de nombreux internautes sur la nécessité d’une telle demande.

Je lance un grand appel à la solidarité nationale. Une plateforme de dons sera mise en ligne pour permettre à tous ceux qui le peuvent, particuliers ou entreprises, d’apporter leur contribution à l’effort de solidarité de la nation envers les plus touchés.https://t.co/Eu7QiVKKHC — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 30, 2020

«Je lance un appel à la solidarité nationale», a-t-il lancé sur le réseau social, indiquant que la plateforme permettra à «tous ceux qui le peuvent» d’«apporter leur contribution à l’effort de solidarité de la nation envers les plus touchés». Il a par ailleurs souligné auprès du Figaro que cet appel concernait notamment les «entreprises dont l’activité continue et qui sont le moins affectées».

Au vu des premières réactions, son cri de ralliement n’a cependant pas trouvé un écho favorable auprès de la population.

Elle est déjà en ligne https://t.co/oN4A4oCS3Z — Decimaitre (@Decimaitre) March 30, 2020

Certains ont souligné que demander un effort de la part de «ceux qui le peuvent» revenait à remettre en place une forme d’impôt sur la fortune, à l’instar du leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

#Darmanin fait la manche au lieu de rétablir l'ISF. C'est un test pour mesurer la capacité d'indignation du pays ? — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 30, 2020

Le syndicaliste Gérard Filoche a quant à lui évoqué le «culot» du ministre de l’Action et des Comptes publics, appelant à plutôt réinvestir dans les hôpitaux.

quel culot de Darmanin ! "une plate-forme de dons" ? le ministre qui a vidé la caisse des hopitaux appelle aux "dons" ! qu'il commence par redonner 5 milliards aux hopitaux et 5 milliards à la recherche tout de suite ! et 300 euros de hausse de salaires a tous les soignants pic.twitter.com/FSNwsUv4Er — Gerard Filoche (@gerardfiloche) March 30, 2020

Un plan d’urgence de 45 milliards

Le 20 mars, le Parlement a adopté un projet de loi de finances rectificative afin d’anticiper la récession de 1% du PIB et un déficit public en 2020 plus important que prévu. Le texte prévoit un fonds de 45 milliards d’euros pour soutenir les entreprises en difficultés et de financer le chômage partiel des employés.

«507.000 entreprises de moins de 50 salariés ont demandé que leurs échéances de paiements des cotisations sociales […] soient reportées», a précisé le ministre au Figaro. Il attend cependant un encaissement des cotisations de la part des entreprises de plus de 50 salariés pour le 5 avril, ce qui devrait rapporter 13 milliards d’euros à l’État.

M. Darmanin a ensuite annoncé que le fonds de solidarité, qui couvre les pertes de mars, sera prolongé pour le mois d’avril. Il a cependant affirmé que «l’État assume ces reports de trésorerie pour les entreprises et les indépendants qui en ont le plus besoin […]. Mais il devra récupérer à terme ces recettes non perçues».