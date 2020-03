Un reportage de Sputnik France parmi les finalistes des Shorty Awards - vidéo

Le reportage immersif Paris mayday consacré aux manifestations qui se sont déroulées dans la capitale française le 1er mai 2019 a intégré la shortlist du concours Shorty Awards dans la catégorie Vidéo 360.

Les évènements du 1er mai 2019 à Paris ont été particulièrement violents, la manifestation de Gilets jaunes ayant été infiltrée par des casseurs black blocks venus de toute l’Europe. Dans cette vidéo 360, nous avons essayé de montrer une petite partie du travail quotidien de notre journaliste, dont le visage est flouté pour des raisons de sécurité.

Avec une caméra tenue à la main ou parfois juste avec son smartphone, notre correspondante retransmet les manifestations en direct pendant plusieurs heures. Ce travail de terrain contribue à la cause de la neutralité médiatique: c’est à nos spectateurs de décider qui a raison et qui a tort dans la confrontation qui oppose les citoyens aux forces de l’ordre en France.

De nombreuses vidéos de notre correspondante ont été utilisées par les médias français et internationaux (TF1, Arte, Libération, France 5, TMC, 20 Minutes, Franceinfo) et ont servi de preuve dans plusieurs enquêtes.

La remise des prix attendue le 3 mai

The Shorty Awards est une cérémonie annuelle de remise de prix aux personnalités et organisations qui produisent des microcontenus en direct via Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch et d’autres réseaux sociaux.

En 2020, les Shorty Awards seront décernés pour la 12e fois. Initialement programmée pour le 3 mai à New York, la cérémonie se déroulera bien le jour convenu, mais en ligne en raison des mesures sanitaires prises pour faire face à la pandémie de Covid-19.