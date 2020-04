La France accumule un important retard en termes de tests de ses habitants

La France reste à la traine en termes de tests pour détecter le coronavirus, surtout lorsqu’on rapporte leur nombre à la taille de la population, révèle une infographie de BFM TV.

À l’heure actuelle, environ 12.000 tests seraient effectués chaque jour, alors qu’au 24 mars, il a été indiqué que 101.046 tests avaient été réalisés dans les établissements hospitaliers français depuis le début de l’épidémie.

Comparé aux 500.000 tests par semaine en Allemagne et aux 400.000 tests réalisés en Corée du Sud depuis le début de l’épidémie, ce chiffre est assez faible.

L’écart est non moins sensible eu égard au nombre de tests réalisés pour 10.000 habitants. La France en réalise pour l’instant 15 contre 80 en Allemagne et 77 en Corée du Sud.

Une stratégie de dépistage des cas sévères

La différence est encore plus frappante lorsqu’on compare cet indicateur avec les pays ayant une petite population: l’Islande (456), les Îles Féroé (789) ou les Émirats arabes unis (228).

L’explication tient apparemment à la stratégie choisie par la France: ne dépister que les cas sévères ou certaines catégories de population comme les soignants. Cela explique pourquoi le taux de positivité des tests est très élevé (19,9%) comparable à celui de l’Italie (21,5%) et supérieur à celui des États-Unis (16,6%).

Cap sur les 50.000 tests par jour

La situation va cependant changer car le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé samedi 28 mars que «50.000 tests» classiques par jour seraient réalisés d’ici fin avril auxquels s’ajouteraient «plus de 100.000» tests rapides par jour «au mois de juin».

Selon le dernier bilan des autorités, l'épidémie a tué 3.523 personnes en France. Le nombre de patients en réanimation a plus que doublé en une semaine et atteignait mardi soir 5.565 (+458).

Le nombre des décès en France dépasse désormais le bilan officiel en Chine (3.305).