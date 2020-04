Une député LREM assure que le port du masque est nuisible car il provoque un «relâchement» du lavage de mains

La députée LREM de la 11e circonscription des Français établis hors de France a commenté le port du masque à l’antenne de CNews.

Elle assure que «le masque chirurgical protège uniquement si on est malade» et souligne qu’«il y a un relâchement de la mesure la plus importante qui est le lavage des mains».

«C’est ce lavage des mains qui est fondamental. Et donc le risque que nous prenions à laisser les gens utiliser des masques n’importe comment, c’était de mettre un masque FFP2, c’est-à-dire le plus protecteur, celui qui empêche d’attraper le virus quand il est bien porté. Donc ils sont portés par des gens qui n’en avaient pas forcément besoin», a ajouté Mme Genetet.

Le délire continue chez #LREM avec l’incroyable Anne Genetet qui explique en toute décontraction qu’on ne peut pas donner des #masques aux Français parce qu’ils oublieraient de se laver les mains🔥#AttendezQuOnSorte #FrancePunie #Covid_19 #confinementtotalpic.twitter.com/CpVFsU4I7k — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) April 1, 2020

​D’après elle, c’est le lavage des mains et le maintien de la distance sociale qui sont primordiaux.

Pénurie de masques

Critiqué pour le manque de protections auquel est confronté le pays, Emmanuel Macron s'est rendu le 31 mars dans l'une des quatre usines françaises de masques, près d'Angers, d'où il a annoncé que la France allait accélérer la production de masques et respirateurs.

La France a commandé un milliard de masques à la Chine. La première livraison de 8,5 millions de masques est arrivée le 30 mars. Une nouvelle cargaison de 12 millions est attendue ce mercredi.

En outre, un consortium d'industriels s'est formé avec pour objectif de fabriquer d'ici mi-mai 10.000 respirateurs.