Les photos des mains abîmées des soignants émeuvent la Toile – images

Les lavages à répétitions et l’utilisation du gel hydroalcoolique ne sont pas sans conséquence sur la santé de soignants. Des photos de mains abîmées circulent sur les réseaux sociaux. On peut y voir des doigts rougis et gonflés, des «marques typiques d'une allergie ou de brûlures de coups de soleil», comme l’explique au Parisien Cindy Beaufreton, aide-soignante au Centre hospitalier Sud francilien.

Outre le gel hydroalcoolique, ces marques sont également le fait des savons utilisés dans les hôpitaux, détaille-t-elle. Ils sont souvent plus agressifs pour l’épiderme que les savons traditionnels, puisqu’ils contiennent «des composants spéciaux pour que ça désinfecte».

Les mains de ma fille infirmière libérale pic.twitter.com/zuaVScxPNt — jolou (@harlein3) March 30, 2020

#COVID2019 🆘 les mains des soignants souffrent aussi (ex d’un chir. à Cochin). Ces soignants seraient preneurs de crèmes qui périment à cause de la fermeture des magasins. Je donne le contact en PM @LaRochePosayFR @BiafineCream @NIVEAFr @Neutrogena @AveneFrance @lorealparisfr pic.twitter.com/CjtgbBaAFU — Bruno Janet (@Bruno_Janet) March 27, 2020

Collecte de crèmes hydratantes

Pour faire face à cette situation, certains en appellent à la solidarité des marques de cosmétiques, afin de procurer aux soignants des crèmes réparatrices pour les mains. Ainsi, l’appel de la Youtubeuse Léna Situations a-t-il attiré l’attention des marques Nocibé, L’Occitane et Hello Body qui ont envoyé plus de 25.000 crèmes hydratantes aux hôpitaux, rapporte Le Parisien. D’autres grandes marques se sont également engagées dans diverses œuvres de solidarité, pour soulager les rougeurs et démangeaisons des soignants.

Mais ces initiatives ne suffisent pas à calmer toutes les inquiétudes, et certains professionnels de santé s’interrogent sur de possibles séquelles.

«Ça ne va pas aller de mieux en mieux non. Je me demande si je ne vais pas garder des marques toute ma vie…», confie Cindy Beaufreton au Parisien.