Didier Lallement s'insurge contre les trajets «stupides» des Parisiens et les met en garde

Après avoir dévoilé la «corrélation très simple» entre la présence des malades en réanimation et la violation des règles du confinement, le préfet de Paris, Didier Lallement, a appelé les habitants de la capitale voulant quitter la ville pour partir en vacances à renoncer à cette idée «stupide» dans une interview accordée à BFM TV vendredi 3 avril.

«Et pour ceux qui échapperaient à nos contrôles sur Paris et l’Île-de-France, ils rencontreront tout au long de leur trajet d’autres forces de police, d’autres forces de gendarmerie, en cours de trajet et sur leur lieu d’arrivée», a détaillé le haut fonctionnaire.

8.277 fonctionnaires et militaires mobilisés

S’adressant aux Parisiens, il n’a pas mâché ses mots : «Je le dis très simplement à ceux qui envisageraient, qui persisteraient dans leurs intentions stupides. Nous serons là au départ, nous serons là pendant le trajet, nous serons là à leur arrivée».

Il a par ailleurs indiqué que plus de 8.000 membres des forces de l’ordre effectueraient les contrôles pendant le week-end.

«8.277 fonctionnaires et militaires seront mobilisés tout au long de week-end pour assurer cette présence et pour assurer ces contrôles», a-t-il-annoncé avant d’appeler les Parisiens à «éviter des ennuis et verbalisations répétitives» qui concerneront non seulement les conducteurs mais aussi «l’ensemble» des passagers.

«Nous ne baissons pas la garde»

Il a également expliqué que la police continuerait son travail tant que «le même nombre d’hospitalisations» serait constaté, ce qui nécessitera de s’assurer du respect du confinement.

Cette même interview a déjà provoqué une vraie polémique après que Didier Lallement y a affirmé que les «hospitalisés, qu'on trouve dans les réanimations, sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté». Selon le communiqué de la préfecture de Paris paru suite à ce passage télévisé controversé, le préfet «regrette» ses propos et «tient à les rectifier».