Le Covid-19 a causé la mort de 7.560 personnes en France

En un jour, le Covid-19 a causé la mort de 441 personnes ce qui porte le bilan des décès à 5.532, selon les données hospitalières citées ce samedi 4 avril par Jérôme Salomon. Au total, le nombre des morts dus au coronavirus s’élève désormais à 7.560 personnes dont 2.028 sont décédées dans les maisons de retraite et autres établissements.

Au cours de ces 24 dernières heures, les hôpitaux français ont constaté 441 nouveaux décès, soit 5.532 au total depuis le début de l’épidémie, a fait savoir ce samedi 4 avril le directeur général de la Santé.

Ainsi, avec au moins 2.028 morts enregistrés dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux, la France déplore actuellement 7.560 décès causés par le Covid-19.

Quant au nombre de malades en réanimation, il a augmenté en un jour de 502 pour atteindre 6.838.

Par ailleurs, 15.438 malades sont sortis guéris de l'hôpital depuis le début de l'épidémie, a ajouté Jérôme Salomon.

Le pays recense ce samedi 68.605 cas de contamination confirmés par test PCR, soit 4.267 de plus que la veille.

Covid-19 en Europe

La pandémie de Covid-19 a tué plus de 45.000 personnes en Europe, dont près de 85% en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, selon le décompte de l’AFP.

Ainsi, l'Europe reste le continent le plus durement touché par la pandémie avec un total de 46.033 morts pour 627.203 cas officiellement enregistrés. L'Italie (15.362) et l'Espagne (11.744) sont les pays au monde comptant le plus de morts. Le Royaume-Uni déplore 4.313 décès.