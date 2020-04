En plein confinement, il tente de passer en Espagne par la montagne, les secours sont mobilisés – photos

Les militaires du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) des Pyrénées-Orientales ont été mobilisés le 4 avril pour secourir un habitant de Perpignan qui voulait rejoindre l’Espagne à pied, rapporte le peloton sur Facebook.

Souhaitant se rendre à la Jonquera par la route, il a été refoulé aux postes de contrôle entre la France et l'Espagne. Très motivé pour une raison inconnue, il a alors décidé de franchir la frontière par la montagne via un chemin de randonnée.

Une idée qui tourne mal

Au bout d’un moment, il a chuté dans un ruisseau et s’est retrouvé bloqué dans des ronces. Épuisé et victime du froid, il a fini par contacter les secours qui l’ont rapidement localisé. Arrivés sur les lieux, ils l’ont hélitreuillé et évacué vers la base de la sécurité civile de Perpignan.

Il a reçu un procès-verbal et devra s’acquitter de l’amende de 135 euros pour le non-respect des règles de confinement.