Notre-Dame de Paris confinée: les équipes passent au télétravail pour préparer la reprise du chantier

Le travail de restauration de Notre-Dame se poursuit pendant le confinement, mais à distance, indique le Journal du Dimanche. Préparant la reprise, les spécialistes étudient des photographies de ce qui a pu être sauvé après l’incendie et les options pour faire venir et héberger les ouvriers et compagnons.

Le chantier de Notre-Dame de Paris a été suspendu le 16 mars en raison de la crise sanitaire. Pourtant, plusieurs équipes continuent leurs travaux à distance pour arriver à mener la restauration à bien d’ici quatre ans, relate le Journal du Dimanche.

Quels types de travaux?

Des spécialistes s’apprêtent à analyser à distance les vestiges collectés pendant le chantier:

«Nous allons travailler sur les photographies pour identifier les pièces à rapporter quand ils pourront intervenir», a déclaré Dorothée Chaoui-Derieux, conservatrice en chef du patrimoine au service régional de l'archéologie de la Drac Île-de-France.

À part des pierres qui pourraient être réutilisées pendant la reconstruction , d’autres éléments sont à noter, a précisé la spécialiste: environ 3.000 morceaux de bois de différentes tailles tombés au sol, 550 palettes remplies de blocs de pierre ainsi qu’une cinquantaine de palettes avec des éléments en métal.

Les chercheurs prolongent leurs analyses sur les restes de poutres incendiées, tandis que les architectes étudient des préconisations de restauration.

L'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale est en train d’étudier les possibilités d’aménagement des postes de travail dans le cadre des restrictions sanitaires. De plus, la question de l’arrivée et du logement des compagnons et des ouvriers, dont la plupart habitent en province, est à résoudre, indique l’hebdomadaire.

Surveillance assurée

Gravement endommagée pendant l’incendie de 2019, la cathédrale n’est cependant pas abandonnée pendant le confinement, restant surveillée par des gardiens et des caméras.

De plus, des architectes des monuments historiques et des représentants de l’Établissement public se rendent une fois par semaine sur place, tout en respectant la distanciation sociale, a précisé une source auprès du général Jean-Louis Georgelin, président dudit Établissement.

Deux individus en état d'ébriété avaient cependant réussi à pénétrer sur le site fin mars. Ils avaient essayé de voler des pierres pour les revendre au marché noir et avaient été arrêtés.