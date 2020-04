Le CHU de Grenoble explique à ses soignants comment fabriquer leurs propres masques

Face au manque de matériel mis à la disposition des soignants, certains hôpitaux préconisent la confection de masques faits main. Aussi, le CHU de Grenoble a-t-il mis en ligne un mode d’emploi, agrémenté d’un patron, pour coudre soi-même son masque de protection. Cette alternative n’est proposée qu’aux personnels ne prenant pas en charge les patients, ce qui exclut donc les services de réanimation, la pneumologie et la médecine infectieuse, précise le document.

«Cette possibilité a été partagée avec la communauté hospitalière comme une option complémentaire pour ceux qui le souhaiteraient et qui ne sont pas en contact direct avec des patients», explique à CNews le service communication du CHU.

Le CHU de Valence en appelle à la solidarité des couturiers

L’alternative des masques artisanaux a également séduit le CHU de Valence, qui a lancé un appel aux dons, via la page Facebook du Dauphiné libéré. Reprenant le patron et le mode d’emploi proposés par les services de Grenoble, le CHU de Valence demande à toutes les personnes sachant coudre de confectionner des masques «en grand nombre» et de les envoyer au centre hospitalier, où ils seront distribués aux soignants.

La compagnie Airbus avait encore annoncé ce week-end la livraison de quatre millions de masques chinois, en majorité destinés aux pays d’Europe où est implantée l’entreprise.