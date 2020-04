Un septième médecin décède en France des suites du Covid-19

En première ligne dans la lutte contre le coronavirus et malgré tous les moyens de protection individuelle, les médecins se trouvent constamment exposés au Covid-19 qui a frappé le monde entier. Ce vendredi, encore l’un de ces héros est décédé dans le Haut-Rhin, ce qui porte le total à sept médecins morts des suites du Covid-19 en France.

Un septième médecin est décédé en France à cause du coronavirus. Il est le troisième dans le Haut-Rhin, l’une des régions françaises les plus touchées par la pandémie, informe le quotidien L’Alsace.

André Charon, âgé de 73 ans et exerçant à Saint-Louis, est mort vendredi 3 avril. Dans le même département, un généraliste et un gynécologue ont aussi succombé à cause du coronavirus.

En même temps, en Italie, qui était pendant un moment le principal foyer de la pandémie dans le monde, environ 80 médecins sont décédés à cause du Covid-19.

Le bilan de l’épidémie en France

Alors que le confinement est toujours en cours, le nombre des infectés par la nouvelle maladie en France a dépassé la barre des 70.000 où plus de 8.000 personnes ont perdu la vie.

Quant à l’âge des patients hospitalisés en réanimation, 35% d’entre eux ont moins de 60 ans. 106 personnes sont âgées de moins de 30 ans.