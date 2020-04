Quand La Poste cachait un immense stock de masques en période de pandémie

S’inquiétant du sort des postiers en cette période de pandémie, la fédération SUD PTT a attaqué le groupe La Poste sur les équipements de protection fournis à ses employés. L’avocat de la direction s’est défendu en assurant que plusieurs millions de masques étaient stockés pour les protéger, selon un communiqué de l’organisation syndicale.

C’est ainsi un stock colossal de 486.000 paquets de 50 masques, au total 24.300.000, que La Poste garde en stock dans son Centre National des Approvisionnements en Seine-et-Marne, sans pour autant que ses postiers et livreurs en soient équipés. Le groupe n’en a pas non plus fait don aux hôpitaux, qui en manquent cruellement, mais en a livré 300.000 aux forces de l’ordre, comme en témoigne ce message de remerciements de Christophe Castaner.

300 000 masques à destination de nos forces de sécurité vont être mis à disposition du ministère de l'Intérieur par le @GroupeLaPoste.

Ils renforceront les 800 000 masques déjà distribués aux policiers et gendarmes.

Merci à #LaPoste pour sa solidarité et son engagement. pic.twitter.com/C9OxcWA8j6 — Christophe Castaner (@CCastaner) March 27, 2020

Un stock tenu secret

Pendant longtemps, la consigne de La Poste a été de ne donner des masques qu’à son personnel présentant des symptômes. Le groupe n’a d’ailleurs pas dressé de bilan des infectés parmi ses employés, mais le syndicat suspecte que plusieurs centaines de postiers sont atteints.

Alors que le gouvernement semble finalement admettre l’importance des masques contre la propagation du Covid-19, la DRH de La Poste, Valérie Decaux, a alerté ses pairs lundi 6 avril sur le danger que représentait la révélation de ce stock de masques. «Nous n’avons pas intérêt à ce que cela se sache car si nous sortons le chiffre, nous risquons de nous faire réquisitionner».

Face à la pénurie, Emmanuel Macron a fixé l’objectif de fabriquer 10 millions de masques par semaine d’ici à la fin du mois, mais les hôpitaux et les Ehpad en auraient besoin de quatre fois plus. Près de deux milliards de masques ont donc été commandés à la Chine. Selon le bilan du mardi 7 avril, le coronavirus a tué 8.911 personnes en France, 605 de plus que la veille, la plus grande augmentation depuis le début de la pandémie.